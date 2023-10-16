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Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Гололедица прогнозируется в Москве со среды и до конца текущей недели из-за понижения температуры. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в понедельник, 16 октября.

«При осадках, ветре и низких температурах, даже +1...+2 градусах, прогнозируется обледенение, а на этой неделе ночью будут и заморозки, и осадки. Поэтому с ночи среды и до конца недели в Москве прогнозируется гололедица», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Синоптик уточнил, что в четверг ночные температуры в столичном регионе будут опускаться до –2 градусов, а в конце недели — до –4 градусов.

«В целом погода на этой неделе будет мрачная, серая, прогнозируются осадки. Во вторник и среду — сильный ветер с порывами до 15–17 м/с», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что москвичам не стоит ждать резкого повышения температуры в начале следующей недели.

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Ранее в этот день Вильфанд рассказал, что «зеленая осень» в октябре в Москве обусловлена теплой и солнечной погодой в сентябре.

Вильфанд добавил, что, как правило, в середине октября листья начинают желтеть и опадать. Например, это береза или клен. Однако сейчас на этих деревьях еще сохраняется листва, пишет РИАМО.

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