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Японский производитель Fujitsu ликвидирует подразделение в России

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Фото: Global Look Press/AFLO
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Японский производитель электроники и ИТ-компания Fujitsu в августе 2023 года запустила процесс ликвидации российского юрлица. Об этом 16 октября сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Отмечается, что ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» будет ликвидировано 15 августа 2024 года.

Компания приостановила прямые поставки своей продукции и услуг в 2022 году после начала российской спецоперации на Украине. До сих пор Fujitsu не объявляла о полном уходе из России.

Юрлицо японской компании Fujitsu в России было зарегистрировано в 2003 году. Как отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов в разговоре с РБК, на российском рынке данный бренд уже нельзя назвать популярным из-за высокой стоимости его устройств и большой конкуренции. По его словам, в нашей стране Fujitsu оставалась востребованной только в сегменте комплектующих для компьютеров. При этом и в данной категории производитель электроники не является лидером.

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В декабре 2022 года гендиректор российской компании — производителя компьютеров, мониторов и ноутбуков ICL Евгений Степанов обратился в Минпромторг с просьбой запретить параллельный импорт техники ряда иностранных производителей, включая Fujitsu. Минпромторг в ответ на это сообщил, что не видит необходимости исключать иностранные бренды производителей ноутбуков и другой техники из параллельного импорта.

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