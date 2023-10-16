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В Верховной раде предупредили о подорожании на Украине овощей и фруктов

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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На Украине овощи, фрукты и молочные продукты в ближайшее время начнут дорожать на 3–10%. Об этом 16 октября заявил глава аграрного комитета Верховной рады Александр Гайду.

«Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, пытаются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, у которых есть склады, пытаются «растянуть» реализацию к началу лета, когда цена будет выше», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua».

По прогнозу Гайду, зимой на Украине также подорожают яйца.

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Ранее, 12 октября, руководитель украинской агрофирмы «Колос» Леонид Центило заявил, что жители Украины сталкиваются с дефицитом молока из-за сокращения поголовья коров. По его словам, спрос на молоко в стране существенно превысил предложение по причине массового вырезания домашнего скота, что может повлечь за собой молочный кризис.

19 марта глава организации «Украинская аграрная ассамблея» Александр Гапон заявил о двукратном росте на территории страны цен за предшествующие четыре месяца на огурцы и помидоры. По его словам, текущая ситуация возникла на фоне импорта овощей из Израиля и Турции.

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До этого, в начале марта, украинские СМИ сообщали о росте цен на продукты из так называемого «борщевого набора», а также на хлебобулочную продукцию.

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