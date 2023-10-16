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В Госдуме призвали направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН

Кузнецова: надо направить данные преступлений Киева против детей в ООН
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Данные, полученные в результате расследования преступных действий киевского режима в отношении несовершеннолетних, следует направить в контртеррористическое управление ООН. Об этом 16 октября заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Считаю возможным направить данные, полученные в результате расследования, в контртеррористическое управление ООН, и мы на эту тему проведем соответствующие консультации с МИДом», — сказала она в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Украины.

По словам Кузнецовой, киевский режим вовлекает несовершеннолетних в террористическую деятельность. Она подчеркнула, что сейчас дети используются в качестве курьеров или осведомителей, а также осуществляют задачи на второй линии фронта или же на линии обороны.

Вице-спикер ГД добавила, что необходимо дополнить и принять международную конвенцию или обговорить этот вопрос о принятии договоренности, чтобы предотвратить вовлечение детей в терроризм.

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Ранее, в июле, уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова заявила, что международные правозащитные организации игнорируют тысячи свидетельств преступлений Украины. Она рассказала, что ведомство регулярно направляет информацию о пытках и истязаниях в отношении российских военных в украинском плену в адрес Международного комитета Красного Креста и ООН.

В конце июня российские законодатели провели на площадке Госдумы первое заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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