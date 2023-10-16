Более 30% американцев назвали оказываемую США помощь Украине слишком большой

Больше трети жителей США считают, что американское руководство делает для оказания помощи Украине «слишком много». Это следует из данных соцопроса, опубликованных телеканалом ABC News в понедельник, 16 октября.

«33% американцев говорят, что США делают слишком много для поддержки Украины», — передает издание.

При этом граждане, поддерживающие Республиканскую партию, чаще высказываются о чрезмерной поддержке Вашингтоном Киева, чем сторонники демократов.

«Так считает большинство республиканцев (44%) по сравнению с лишь 15% демократов и 34% независимых», — говорится в статье.

Отмечается, что в преддверии президентских выборов в США, назначенных на ноябрь 2024 года, нынешнему американскому лидеру Джо Байдену придется бороться с низким уровнем доверия к своему руководству по ряду вопросов.

«Большинство американцев по-прежнему не одобряют его подход к экономике, преступности, изменению климата, инфляции, насилию с применением огнестрельного оружия, ситуации с Россией и Украиной и иммиграцией через границу США и Мексики», — указал телеканал.

Опрос проводился телеканалом 13–14 октября.

15 октября экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что жителям Украины необходимо приготовиться прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что, по его мнению, прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре. Европа, по словам Соскина, также не сможет помочь Украине.

4 октября Чикагский совет по глобальным вопросам по итогам собственного опроса сообщил результаты исследования, согласно которым почти половина американцев (45%) считает, что военная помощь Украине не оправдала свои затраты.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.