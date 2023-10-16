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Более 30% американцев назвали оказываемую США помощь Украине слишком большой

ABC News: 33% американцев считают, что США делают для Украины «слишком много»
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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Больше трети жителей США считают, что американское руководство делает для оказания помощи Украине «слишком много». Это следует из данных соцопроса, опубликованных телеканалом ABC News в понедельник, 16 октября.

«33% американцев говорят, что США делают слишком много для поддержки Украины», — передает издание.

При этом граждане, поддерживающие Республиканскую партию, чаще высказываются о чрезмерной поддержке Вашингтоном Киева, чем сторонники демократов.

«Так считает большинство республиканцев (44%) по сравнению с лишь 15% демократов и 34% независимых», — говорится в статье.

Отмечается, что в преддверии президентских выборов в США, назначенных на ноябрь 2024 года, нынешнему американскому лидеру Джо Байдену придется бороться с низким уровнем доверия к своему руководству по ряду вопросов.

«Большинство американцев по-прежнему не одобряют его подход к экономике, преступности, изменению климата, инфляции, насилию с применением огнестрельного оружия, ситуации с Россией и Украиной и иммиграцией через границу США и Мексики», — указал телеканал.

Опрос проводился телеканалом 13–14 октября.

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15 октября экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что жителям Украины необходимо приготовиться прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что, по его мнению, прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре. Европа, по словам Соскина, также не сможет помочь Украине.

4 октября Чикагский совет по глобальным вопросам по итогам собственного опроса сообщил результаты исследования, согласно которым почти половина американцев (45%) считает, что военная помощь Украине не оправдала свои затраты.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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