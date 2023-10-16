В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией

В Курганской области задержали 20-летнего местного жителя, который сотрудничал с украинской организацией, запрещенной в РФ. Об этом 16 октября сообщает управление региональное управление ФСБ России.

Уточняется, что он собирал сведения о расположении подразделений службы пограничных войск и воинских частей, а потом передавал их этой организации.

«В марте 2023 года фигурант на конфиденциальной основе установил контакт с представителями иностранной организации и выразил согласие участвовать в ее деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, после чего получил ряд заданий», — сказано в сообщении ведомства.

После этого ему высылали по почте инструкции по осуществлению диверсий и подрывов на территории РФ, а также по распространению проукраинских пропагандистских материалов.

Ранее в этот день в ФСБ также сообщили о задержании жительницы Забайкалья за шпионаж в пользу Киева. Ведомством было установлено, что она передавала спецслужбам Украины данные о передвижении в регионе военных и воинских соединений российских сил, готовящихся к отправке в зону проведения спецоперации. В отношении нее возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).