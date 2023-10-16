В РСТ рассказали о ситуации с бронированием туров в Египет

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал в понедельник, 16 октября, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на туристические потоки в Египет и Израиль из России.

«На фоне этой трагедии для организованного туризма (в Израиль. — Ред.) нет особых потерь, потому что не было потенциала на этом направлении именно в этот период», — сказал он в беседе с RT.

Барзыкин добавил, что отказов от бронирований турпоездок в Египет не было, так как схема пролета минует Израиль.

«Туда организованные туры операторы формируют. В пятерку основных выездных направлений на осенне-зимний период Египет входит. Так что не пострадал этот сегмент в этом регионе», — заключил эксперт.

Ранее в этот день вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что все россияне, улетевшие ранее в рамках организованных туров в Израиль, вернулись в Россию, сообщается на сайте kp.ru.

10 октября пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) сообщила, что россияне не отказываются от запланированного отдыха в Египте из-за палестино-израильского конфликта, обстановка на курортах спокойная.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.