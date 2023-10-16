Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК
Армия
МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды
Мир
Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта
Происшествия
В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией
Экономика
ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Мир
СМИ назвали возможные даты визита Байдена в Израиль
Экономика
Новак сообщил о росте торгового оборота РФ и Венесуэлы на 70%
Экономика
ФАС сообщила о снижении оптовых цен на мясо кур в России
Экономика
ЦБ представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Мир
МИД РФ допустил ответные удары по квазигражданским объектам в космосе
Общество
В Казани задержали находившегося в международном розыске иностранца
Новости компаний
Сумма выигрышей участников «Русского лото» превысила 56 млрд рублей
Сюжет:

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении боевиков движения ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ: в секторе Газа уничтожено несколько боевиков движения «ХАМАС»
0
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние несколько часов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила несколько террористов ХАМАС в секторе Газа, ликвидированы десятки военных командных пунктов. Об этом 16 октября говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии.

«За последние несколько часов были уничтожены десятки военных командных пунктов и минометных постов», — отметили в ЦАХАЛ.

Нанесен удар по оперативному командному центру одного из командиров спецназа ХАМАС «Нухба» Али Кади, ликвидированного несколько дней назад.

Истребители ЦАХАЛ уничтожили несколько террористов ХАМАС на территории военного комплекса, принадлежащего палестинскому движению.

Днем ранее стало известно о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Билала Аль-Кедры на юге города Хан-Юнис, а 14 октября сообщалось о ликвидации Али Кади в результате воздушной атаки.

Также 15 октября корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал технику израильских войск на границе с сектором Газа. По его словам, всё готово к началу наземной операции.

7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи».

О промедлении — подробно: почему Израиль тянет с наземной операцией против ХАМАС
И по какой причине эвакуация на юг анклава не решит проблему с гражданским населением

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранено.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023