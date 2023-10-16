ЦАХАЛ сообщила об уничтожении боевиков движения ХАМАС в секторе Газа

За последние несколько часов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила несколько террористов ХАМАС в секторе Газа, ликвидированы десятки военных командных пунктов. Об этом 16 октября говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии.

«За последние несколько часов были уничтожены десятки военных командных пунктов и минометных постов», — отметили в ЦАХАЛ.

Нанесен удар по оперативному командному центру одного из командиров спецназа ХАМАС «Нухба» Али Кади, ликвидированного несколько дней назад.

Истребители ЦАХАЛ уничтожили несколько террористов ХАМАС на территории военного комплекса, принадлежащего палестинскому движению.

Днем ранее стало известно о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Билала Аль-Кедры на юге города Хан-Юнис, а 14 октября сообщалось о ликвидации Али Кади в результате воздушной атаки.

Также 15 октября корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал технику израильских войск на границе с сектором Газа. По его словам, всё готово к началу наземной операции.

7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранено.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.