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Один человек погиб при массовом ДТП на трассе «Сортавала» в Ленобласти

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Фото: скриншот
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Один человек погиб в результате аварии с грузовиком на трассе «Сортавала» в Ленинградской области, где 16 октября за час произошло сразу пять массовых ДТП с участием 14 автомобилей. Об этом проинформировали в пресс-службе ГИБДД.

В распоряжении «Известий» появились кадры очевидцев с места происшествия. По ним видно, как несколько машин улетели в кювет. Одна из легковушек искорежена полностью, у второй повреждена в основном задняя часть.

Сообщается, что авария произошла между 18-м и 22-м км автодороги, где грузовое авто столкнулось с двумя легковушками. В результате аварии два человека получили травмы, один человек погиб, сообщили в инспекции.

По данным канала «78», на дороге был сильный гололед, по которому водителей, предположительно, занесло на скользкой трассе. Однако в ФКУ «Северо-Запад» заявили, что накануне вечером трассу обрабатывали от гололеда, а в момент аварии температура была плюсовой. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Двумя днями ранее в Москве на внутренней стороне 48-го км МКАД (в районе развязки с Боровским шоссе) водитель въехал в стоящий автомобиль. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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