Подведены итоги Шестого международного форума РЭН

Международный форум «Российская энергетическая неделя» прошел в шестой раз с 11 по 13 октября в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва). На площадке РЭН-2023 присутствовали представители правительств зарубежных стран, руководители крупнейших энергетических компаний и организаций, ученые и эксперты. Центральная тема РЭН в этом году — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

«Российская энергетическая неделя — это специализированные, узконаправленные, целевые дискуссии с экспертами со всего мира. Здесь нет бесед на общие темы, все предельно четко и по делу. Такой фокус позволяет получить максимум возможностей от живого общения с единомышленниками, которым не нужно тратить время на то, чтобы найти общий язык. Форум вновь привлек всех, кто заинтересован в совместном развитии энергетики, тех, кто хочет работать на перспективу. Как и в предыдущие годы, на форуме были широко представлены зарубежные государства. Уверен, что эта площадка и в дальнейшем будет оказывать непосредственное влияние на международные отношения в целом и на сферу энергетики в частности», — подчеркнул по итогам форума заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

«В рамках деловой программы форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе – 2023 приняли участие свыше 5000 делегатов из 84 стран и территорий. В мероприятиях Молодежного дня приняли участие более 2000 участников. Форум продемонстрировал высокую заинтересованность международного делового сообщества в сотрудничестве с Россией по широкому спектру направлений энергетической сферы. В дискуссиях на площадке, в настрое иностранных участников, в их готовности и открытости к диалогу видно, насколько зарубежные страны хотят играть активную роль в проектах вместе с Россией», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.

Деловая программа

Программа форума была сформирована по четырем направлениям: «Международная повестка», «Развитие отраслей ТЭК», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация», «Устойчивое развитие и климат». Также на площадке состоялись двусторонние встречи, переговоры и деловые завтраки.

Ключевым событием в цикле деловых мероприятий форума стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Республики Ирак Мухаммеда Судани. Модератором дискуссии выступил телеведущий межарабского канала Al Ghad Амро Абд Эль-Хамид.

Большое внимание участников РЭН-2023 привлекла сессия «Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности» с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. В сессии также приняли участие исполняющий обязанности федерального министра энергетики Пакистана Мухаммад Али, премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, министр нефти Ирана Джавад Оуджи, исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Одной из ключевых также стала сессия ассоциации «Глобальная энергия» «Создавая город будущего» с участием мэра Москвы Сергея Собянина, президента, председателя правления ПАО Сбербанк Германа Грефа и зарубежных гостей: заместителя директора по информационным технологиям государственной электросетевой корпорации Китая Цзие Вана и основателя, главного исполнительного директора компании Point Systems Zrt Ласло Ковача.

На площадке международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялось заседание совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии (МПК). Также заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и заместитель председателя правительства Александр Новак провели Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли.

Организаторами форума являются фонд «Росконгресс», Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.