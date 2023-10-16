Более 4 тыс. жителей Якутска заболели ОРВИ за неделю

В Якутске 4132 человек заболели ОРВИ за минувшую неделю, что на 19% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии в понедельник, 16 октября.

На дистанционное обучение и карантин начали уходить отдельные классы в школах и группы в детских садах. Как отмечает ИА YakutiaMedia, Роспотребнадзор предписал школам уходить на карантин при отсутствии 20% учеников.

Ранее врач дала рекомендации о том, как быстрее вернуться к обычному образу жизни после ОРВИ. Среди них — прогулки на свежем воздухе и прием витаминов.