Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Водитель туристического автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Хасанском районе Приморского края на автодороге Раздольное — Хасан, предварительно, не учел скоростной режим. Об этом 16 октября сказано в Telegram-канале регионального управления МВД.

«По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учел скоростной режим и совершил съезд с автодороги», — сказал начальник ОМВД «Хасанский», полковник полиции Андрей Сухойван.

Согласно информации ведомства, в транспорте находились 50 человек. Данные о пострадавших еще уточняются.

Авария с участием туристического автобуса, следовавшего из Китая, произошла ранее в этот день. Пассажиры являлись россиянами, а водитель — гражданином КНР. В результате ДТП два человека погибли.

Точные данные о количестве пострадавших на данный момент разнятся. По информации ТАСС, в результате ДТП пострадали 40 человек. В то же время, по информации регионального минздрава, число людей, получивших повреждения в аварии, составило 17. Помимо этого следственное управление СК РФ по региону уточнило, что 20 человек были госпитализированы.