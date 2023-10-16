Корреспондент «Известий» рассказал о штурме полицейского участка в Сдероте

Штурм силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) захваченного боевиками ХАМАС полицейского участка в Сдероте является уменьшенной моделью грядущей сухопутной операции в секторе Газа. Об этом 16 октября рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

По его словам, израильская армия не предпринимала попыток штурма здания. Вместо этого по нему ударили ракетами и разнесли его «в пыль и щебень».

«Если так поступают в своих городах, то чего ждать от сухопутной операции в Газе», — подытожил Трушнин.

Ранее, 15 октября, мэр Сдерота Элада Калими сообщила об эвакуации двух третей жителей города. Как отметил заместитель мэра, из 30 тыс. жителей города эвакуированы две трети населения, а большинство из оставшихся покинут его сегодня.

Город Сдерот на юге Израиля неоднократно подвергался обстрелу со стороны ХАМАС. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 14 октября показал кадры с места событий. На них видны следы от полета ракет в небе над городом. В небе над городом также можно увидеть белые следы в виде колец — разрывы противоракет, которые летели навстречу атакующим снарядам.

До этого, 13 октября, движение ХАМАС запустило 50 ракет по Сдероту. Также группировка сообщила о бомбардировке аэропорта Бен-Гурион и города Ашкелон.

Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.