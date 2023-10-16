В Болгарии поступили сообщения о минировании ряда школ

В школы нескольких городов Болгарии поступили сообщения о минировании, их ученики эвакуированы. Об этом 16 октября сообщил болгарский телеканал BTV со ссылкой на полицию.

По информации канала, сигналы об угрозе взрывов были получены по электронной почте. На данный момент полиция проверяет информацию и обследует учебные заведения.

Ранее в этот же день ученики и преподаватели лицея Гамбетта в коммуне Аррас (Па-де-Кале) на севере Франции, где 13 октября в ходе нападения был убит учитель и ранены несколько человек, были эвакуированы после начала занятий из-за анонимного сообщения о заложенной на территории учреждения бомбе.