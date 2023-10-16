Музей искусств в Архангельске отремонтируют за 28 млн рублей

В Архангельске 28 млн рублей направили на ремонт Музея изобразительных искусств на площади Ленина. Работы завершатся к концу 2023 года.

Специалисты осуществляют замену всех коммуникаций, устанавливают видеонаблюдение, охранную и пожарную сигнализацию, а также реставрируют входную группу. Об этом пишет ИА FlashNord.

По адресу: площадь Ленина, 2, находится постоянная экспозиция «Природа Северного края» Архангельского краеведческого музея. Данный зал также охватила реконструкция.

Ранее в Ессентуках объявили торги на составление проектной документации для ремонта Историко-краеведческого музея имени Шпаковского. Работы необходимо выполнить до осени 2024 года. Музей расположен в особняке, который был построен в конце XIX века.