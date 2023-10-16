СМИ назвали возможные даты визита Байдена в Израиль

Президент США Джо Байден может посетить Израиль 18 или 19 октября. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

В еврейском государстве в настоящее время идет активная подготовка к визиту американского лидера, приводит ТАСС данные телеканала.

По информации портала Ynet, Байден приедет с коротким визитом на несколько часов и не исключено, что точное время визита будет держаться в секрете и пройдет как сюрприз. Отмечается, что цель визита президента США будет заключаться в передаче сигналу Ирану, «Хезболле» и ХАМАС о том, что Америка расширяет свое участие в палестино-израильском конфликте и направляет меры сдерживания на самом высоком уровне.

Ранее в этот день в израильском правительстве сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить страну «с визитом солидарности». Отмечается, что в случае, если Байден примет приглашение, он станет первым иностранным лидером, который посетит Израиль после эскалации конфликта.

Накануне Нетаньяху и Байден в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий вокруг сектора Газа.

До этого, 11 октября, израильский и американский главы государств также провели телефонный разговор, в ходе которого Нетаньяху поблагодарил Байдена за сильные слова поддержки, а также за его безоговорочную поддержку государства Израиль.

Утром 7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.