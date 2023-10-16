Более 260 деревьев высадили в Промышленном районе Ставрополя

Жители Промышленного района Ставрополя высадили более 260 деревьев на минувших выходных. В их числе 66 лип, 46 берез, 27 кленов и 124 рябины, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник, 16 октября.

Озеленение прошло на многих улицах. В их числе улица Герцена, Шпаковской, Бруснева, Тухачевского, Серова и проспект Юности. Как отмечает ИА StavropolMedia, адреса для появления зеленых насаждений определяли по обращениям горожан.

Планируется, что до конца 2023 года на внутриквартальных территориях высадят более 900 деревьев, еще около 5 тыс. — в городских лесах.

Ранее в октябре сообщалось, что несколько жителей Ставрополя будут судить за попытку продажи муниципалитету земли сельхозназначения под видом участка для кладбища.