Главбух из Якутии начислила себе 3,6 млн рублей «лишней» зарплаты

В Мегино-Кангаласском районе Якутии главного бухгалтера МБУ ДО «ДЮСШ» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Нарушения выявили во время проверки исполнения бюджетного законодательства, пишет ИА SakhaNews. Прокуратура выяснила, что женщина, имея доступ к бухгалтерским документам, ввела руководство в заблуждение и похитила почти 3,6 млн рублей при начислении себе зарплаты и отпускных. Целью злоумышленницы было материальное обогащение.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения в отношении главбуха возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), отмечает ИА YakutiaMedia.

Ранее в октябре сообщалось, что в Якутии 50-летний мужчина лишился 6,6 млн рублей из-за мошенников. Потерпевший пытался получить доход от инвестиций.