Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Ульяновске
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Ульяновске. Женщина получили смертельные травмы.
Авария произошла поздно вечером 15 октября на дороге Саранск — Сурское — Ульяновск на территории Засвияжского района. По данным Ulpravda.ru, водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем Renault, который стоял без движения.
Пассажирка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
В Тюменской области в ночь на 16 октября автомобиль Nissan Note выехал на встречную полосу на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск и столкнулся с грузовиком Volvo. Затем в большегруз въехала еще одна фура. Смертельные травмы получили водитель иномарки и два его пассажира.