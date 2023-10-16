Боксер Галимов показал свою подготовку к поединку против бойца Чурчаева

Серебряный призер Кубка мира по боксу Шамиль Галимов по прозвищу Пахан 16 октября продемонстрировал «Ивестиям» свою подготовку к бою против бойца MMA Шовхал Чурчаев по прозвищу Борз. Его тренировки проходят на берегу Азовского моря в Геленджике.

«Здесь есть прекрасное местечко, якобы скала. Аккуратно встал, утром воздух все обогащает, и пошел «раскидывать» ручки. Представил личико Шовхала Чурчаева и «начал» ему по корпусу, с корпуса — в голову, «поднимаюсь по этажам». Поэтому, Шовхал, готовься!» — рассказал Галимов.

Спортсмен отметил, что в ходе подготовки также практикует «бой с тенью», работает «на лапах» и бегает на разные дистанции.

«Очень много видел видеороликов, где на скалах работают. Думаю, дай попробую. Если честно, очень по кайфу, особенно на море», — сказал боксер.

По словам Галимова, он выходит на ринг не для того, чтобы драться, а чтобы «катать».

Накануне, 15 октября, Чурчаев заявил, что намерен сразу отправить в нокаут серебряного призера Кубка мира по боксу. Он напомнил, что однажды уже одержал победу над Галимовым в прошлогоднем поединке, и указал, что намерен закрепить результат.

В свою очередь Галимов 14 октября выразил уверенность в своей победе. Пахан пообещал «раскатать» соперника, добавив, что его прошлогоднее поражение было несправедливым.

Чурчаев и Галимов встретятся 27 октября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Всего зрители увидят четыре поединка разных спортсменов в формате три раунда по три минуты. Билеты можно приобрести по ссылке.