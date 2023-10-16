В Якутске нашли выбросившую котят с балкона блогершу

В Якутске установлена личность 30-летней местной жительницы, которая в ходе прямого эфира в соцсети призналась, что выбросила котят с высоты. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Ранее соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах женщина-блогер, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, сообщает, что выкинула с балкона шестого этажа четырех котят. Свой поступок живодерка объяснила тем, что у нее случился приступ аллергии.

По информации из соцсетей, которую приводит ИА SakhaNews, двух малышей подобрали местные жители, еще двух увезли в ветеринарную клинику. Одного котенка пришлось усыпить из-за сильных травм внутренних органов.

Якутянку уже задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание составляет лишение свободы от трех до пяти лет, отмечает ИА YakutiaMedia.