Переправа в Астраханской области прекратила работу из-за подтопления

Четыре населенных пункта Астраханской области оказались без транспортного сообщения из-за закрытия понтонной переправы. Часть звеньев переправы оказалась подтоплена.

Конструкция в Красноярском районе связывает села Кривой Бузан, Бакланье, поселки Пушкино и Долгинский через реку Большую Прорву. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Проезд по переправе недоступен из-за подтопления звеньев. По данным ГКУ «Волгоспас», объездные пути отсутствуют.

На месте работают спасатели и добровольная пожарная дружина. Сроки восстановления переправы не уточняются.

В Забайкальском крае впервые за полвека отремонтировали мост через реку Никишиху. Специалисты восстановили опоры моста и балки пролетного строения, а также увеличили на 11,5 м ширину проезжей части.