Власти сообщили о повреждении крупной подстанции в подконтрольном Киеву Херсоне

Крупная подстанция была обесточена в находящемся под контролем украинских войск городе Херсоне. Об этом сообщили 16 октября в министерстве энергетики Украины.

По данным ведомства, станция была обесточена накануне.

«Вчера <...> была обесточена подстанция 150 кВ в Херсоне», — говорится на странице министерства в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Из-за плохой погоды без света остались 67 населенных пунктов в четырех областях Украины, уточнили в минэнерго. Без электричества осталось порядка 14 тыс. человек.

Кроме того, из-за технологических нарушений были обесточены 2,6 тыс. потребителей в Одесской области и 7,8 тыс. на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По различным причинам в стране без света остаются 448 населенных пунктов.

Ранее, 15 октября, сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Херсоне, в городе отмечаются перебои со светом и водой. Днем ранее назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне раздаются взрывы в прибрежных районах города.