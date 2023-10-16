В московском метро мужчина напал с ножом на пассажира
В метро Москвы на станции «Мичуринский проспект» мужчина напал на пассажира с ножом. Об этом 16 октября сообщает столичная прокуратура.
«Между двумя пассажирами завязался конфликт, переросший в драку, в ходе которой 40-летний мужчина нанес своему оппоненту несколько ударов ножом», — сказано в Telegram-канале ведомства.
В отношении напавшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ).
Ранее, 27 сентября, в столице возле станции метро «Маяковская» ограбили, выбили зуб и изнасиловали девушку. По словам источника «Известий», это произошло в сквере на Оружейном переулке около метрополитена.