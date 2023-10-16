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Украинский пленный сообщил о потерях в своей бригаде до 60% личного состава

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Младший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Савенко, который находится в плену в России, 16 октября рассказал, что потери в его бригаде на тот момент, когда он оказался у российских военных, составляли около 60% убитыми и ранеными.

По словам украинского военного, все раненые и погибшие были убиты или получили ранения в результате артиллерийских обстрелов Вооруженных войск (ВС) РФ или ударов с воздуха с помощью беспилотников.

«Потерь много, есть и погибшие, и много раненых. Очень много. <…> У нас осталось от подразделения изначального, что было, где-то процентов 40 из того состава, что был при формировании бригады», — цитирует его «РИА Новости».

Савенко попал в плен на запорожском направлении в октябре.

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Ранее, 14 октября, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ понесли «умопомрачительные» потери и оказались на грани полного уничтожения. Риттер отметил, что украинская сторона еще имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой». Однако, по сути, армия Украины уничтожена, уверен он.

До этого, 9 октября, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон отметил, что украинские военные попали в котел под Купянском в Харьковской области. Уточнялось, что они лишены возможности пополнять запасы и теперь имеют только два выхода из ситуации. По его мнению, солдаты будут либо уничтожены, либо сдадутся в плен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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