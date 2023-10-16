Группа «Самолет» закрыла сделку по покупке девелопера МИЦ

Группа «Самолет» закрыла сделку по приобретению 100% ГК «МИЦ» у мажоритарных акционеров Андрея Рябинского, Александра Копылкова и других физлиц, сообщила пресс-служба компании 16 октября.

«В результате сделки к группе «Самолет» переходит весь существующий бизнес ГК «МИЦ» — земельные участки, строящиеся и перспективные проекты, управляющие компании, а также другие материальные и нематериальные активы. В периметр сделки вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства, а также более 50 компаний, которые входили в ГК «МИЦ», — отметили там.

Как подчеркнули в пресс-службе, в результате будут усилены позиции «Самолета», объемы строительства увеличатся до 4,2 млн кв. м, при этом бизнес в Московском регионе значительно расширится. Стоимость сделки не указана.

Уточняется, что обязательства перед покупателями недвижимости и клиентами управляющих компаний, которые ранее принадлежали «МИЦ», будут выполнены в полном объеме.

Ранее, 12 октября, аналитики ДОМ.РФ рассказали «Известиям», что застройщики осенью запустили максимальное с начало года количество новых проектов жилых домов в России. Так, по итогам девяти месяцев запущено строительство почти 33 млн кв. м жилья, что выше уровня за аналогичный период в предыдущие два года (+14% к 9-му месяцу 2022 года и +5% к 9-му месяцу 2021 года).

В начале августа эксперты архитектурных компаний T+T Architects и MAD Architects сообщили «Известиям», что в России резко выросло возведение жилья с концепцией «город в городе».