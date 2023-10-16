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Главу Благовещенского района наказали за отсутствие соцзащиты инвалидов

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Главу Благовещенского округа Амурской области Дениса Салтыкова привлекли к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора. Он нарушил законодательство о социальной защите инвалидов и не исправил ситуацию, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник, 16 октября.

По информации Амурской службы новостей, в Благовещенском округе проживают 2160 инвалидов, в числе которых 91 ребенок. Местная администрация не приняла муниципальную программу по их соцзащите и даже не начала заниматься ее разработкой. Более того, орган местного самоуправления проигнорировал требование прокуратуры исправить ситуацию.

Как отмечает ИА PriamurMedia, отсутствие программы не способствует реализации на территории округа экономических, правовых и социальных мер поддержки, гарантированных государством. Из-за этого инвалидам не обеспечили равные с другими гражданами возможности участия в жизни общества.

Руководителю администрации внесли представление об устранении нарушений закона, но он его проигнорировал. Тогда районная прокуратура возбудила административное дело в отношении чиновника по ст. 17.7 КоАП РФ («Невыполнение законных требований прокурора»). Благовещенский горсуд оштрафовал слугу народа на 2 тыс. рублей, что является минимальным наказанием для должностных лиц по данной статье.

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