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ЦАХАЛ ликвидировала шесть высокопоставленных представителей ХАМАС с 7 октября

Армия Израиля сообщила о ликвидации шести высокопоставленных представителей ХАМАС с 7 октября
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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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Израильские военные ликвидировали шесть высокопоставленных представителей движения ХАМАС с 7 октября. Об этом сообщается в понедельник, 16 октября, на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным армейской пресс-службы, среди них лица, ответственные за нападение на южные поселения Израиля в день, когда началась эскалация.

«На данный момент ЦАХАЛ зафиксировала ряд убийств ключевых членов террористической организации с целью ликвидации «улья» ХАМАС. <...> Был ликвидирован командующий южным округом национальной безопасности ХАМАС Матез Эйд, а также десятки военных штабов, ряд наблюдательных пунктов и несколько ракетных позиций ХАМАС», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что силы ЦАХАЛ и общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) арестовали 40 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, и конфисковали множество оружия и боеприпасов.

«Силы ЦАХАЛ и ШАБАК действовали ночью во многих центрах по всей территории страны в целях борьбы с терроризмом, арестовав 40 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, и конфисковав большое количество оружия. Около 20 из разыскиваемых арестованных являются активистами террористической организации ХАМАС», — сообщили в израильской армии.

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Днем ранее ЦАХАЛ заявила о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Билала Аль-Кедры на юге города Хан-Юнис, а 14 октября сообщалось о ликвидации командира «Нухбы» Али Кади в результате воздушной атаки.

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС подвергли территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль, в свою очередь, отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.

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