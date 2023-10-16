США сейчас ищут стратегию выхода из конфликта на Украине на фоне неудач украинских сил. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Сейчас ведется поиск стратегии выхода из Украины, не называя ее открыто», — написал он на своей странице в соцсети X (бывшей Twitter).

По словам Макгрегора, украинский лидер Владимир Зеленский и его политические покровители пообещали достичь больших успехов, однако этого не произошло. Он указал, что потери украинской стороны растут, а «контрнаступление катастрофически проваливалось», в результате «дела в Вашингтоне пошли наперекосяк».

16 октября президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. По его словам, украинские силы так и не достигли успехов в контрнаступлении.

Ранее, 14 октября, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong отметил, что армия Украины понесла колоссальные потери и оказалась на грани полного уничтожения. Украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой». Однако, по сути, армия Украины уничтожена, уверен он.

В тот же день бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что безрезультативное контрнаступление украинской армии привело к деморализации солдат. Войска Украины не смогли добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления, подчеркнул он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.