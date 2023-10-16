Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК
Армия
МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды
Мир
Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта
Происшествия
В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией
Экономика
ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Мир
СМИ назвали возможные даты визита Байдена в Израиль
Экономика
Новак сообщил о росте торгового оборота РФ и Венесуэлы на 70%
Экономика
ФАС сообщила о снижении оптовых цен на мясо кур в России
Экономика
ЦБ представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Мир
МИД РФ допустил ответные удары по квазигражданским объектам в космосе
Общество
В Казани задержали находившегося в международном розыске иностранца
Новости компаний
Сумма выигрышей участников «Русского лото» превысила 56 млрд рублей
Сюжет:

Стало известно о поиске США выхода из конфликта на Украине из-за неудач ВСУ

Экс-полковник Макгрегор: США ищут выход из конфликта на Украине из-за неудач ВСУ
0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США сейчас ищут стратегию выхода из конфликта на Украине на фоне неудач украинских сил. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Сейчас ведется поиск стратегии выхода из Украины, не называя ее открыто», — написал он на своей странице в соцсети X (бывшей Twitter).

По словам Макгрегора, украинский лидер Владимир Зеленский и его политические покровители пообещали достичь больших успехов, однако этого не произошло. Он указал, что потери украинской стороны растут, а «контрнаступление катастрофически проваливалось», в результате «дела в Вашингтоне пошли наперекосяк».

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны

16 октября президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. По его словам, украинские силы так и не достигли успехов в контрнаступлении.

Ранее, 14 октября, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong отметил, что армия Украины понесла колоссальные потери и оказалась на грани полного уничтожения. Украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой». Однако, по сути, армия Украины уничтожена, уверен он.

В тот же день бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что безрезультативное контрнаступление украинской армии привело к деморализации солдат. Войска Украины не смогли добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления, подчеркнул он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023