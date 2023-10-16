Молодой автомобилист пострадал в ДТП на саратовской дороге

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области в результате съезда машины в кювет пострадал молодой автомобилист. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла 15 октября на дороге Базарный Карабулак — Тепловка. Недалеко от поворота на село Липовка автомобиль «Лада Калина» вылетел с проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП различные травмы получил 22-летний автомобилист. Молодого человека госпитализировали.

Обстоятельства устанавливаются.

В тот же день на дороге в Алтайском крае опрокинулся ГАЗ-3110 («Волга») с 70-летним мужчиной за рулем. Водитель и его 64-летняя пассажирка погибли.