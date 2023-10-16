Россельхознадзор ограничил импорт рыбы и морепродуктов из Японии с 16 октября

Россельхознадзор присоединился к временным ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции и морепродуктов из Японии. Об этом 16 октября говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что Россельхознадзор действует из соображений предосторожности.

«Ограничения вводится до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора», — подчеркнули в службе.

Главное таможенное управление Китая 25 августа запретило ввоз всех японских морепродуктов из-за радиационных рисков после сброса в океан воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».

В сентябре глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что следов трития в воде после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» не обнаружено, однако существует риск накопления опасных веществ со временем.

Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан начался 24 августа. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, власти страны предварительно проверили готовность всех министерств и ведомств, если произойдут непредвиденные ситуации. Власти КНДР объявили данную меру ядерной катастрофой, а МИД Китая назвал действия Токио эгоистичным и безответственным актом.

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами.

Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов. Власти страны утверждают, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода, он же тритий. Баки заполнены почти на 90%, вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года.