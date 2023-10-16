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В МИД РФ указали на возможное возвращение США ядерного оружия в Британию

МИД РФ: есть признаки, что США думают над возвращением ядерного оружия в Британию
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Фото: commons.wikimedia.org
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Существуют предпосылки пересмотра властями США вопроса возвращения ядерного оружия на территорию Великобритании. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

На фоне этого Россия намерена мониторить и анализировать действия американского правительства в донной сфере.

«Это (размещение американского ядерного оружия на британских объектах. — Ред.) очевидным образом станет очередным ударом по международной безопасности и стабильности, а также потребует учета в процессе обеспечения Россией своих оборонных интересов», — заметил Ермаков.

Он также подчеркнул, что размещение ядерного оружия США в Британии станет еще одним шагом по так называемой лестнице эскалации.

«Рассматриваем это как демонстративный и откровенно провокационный сигнал о намерении не только не допускать ослабления так называемых совместных ядерных миссий, но и наращивать их потенциал», — указал Ермаков.

С его слов, подобными действия Запад во главе с США генерирует серьезнейшие стратегические риски.

Он также заявил, что США попытались подорвать координаторство России в формате «ядерной пятерки», не выдав визы нескольким российским экспертам на встречу в Нью-Йорке на полях первого комитета 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

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Накануне замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов также отмечал, что в данный момент обстановка в области международной безопасности деградировала до опасного предела. По словам дипломата, из-за заявлений о задаче нанести России «стратегическое поражение» Запад балансирует на грани прямого военного столкновения.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

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