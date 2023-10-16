В Рязани перенесли срок завершения ремонта манежа «Юность»

В Рязани завершение ремонта манежа «Юность» перенесли на середину ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Руководитель подрядной организации ссылается на проблемы с поставкой резиновой крошки и финансовые трудности. Он назвал новый срок окончания работ — 15 ноября», — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА «7 новостей», на сегодняшний день на объекте завершена укладка верхнего слоя покрытия для беговых дорожек, а также нанесена разметка.

И.о. главы горадминистрации Виталий Артемов поручил ускорить темпы работ, пишет 62INFO.ru.

11 октября сообщалось, что в Рязани стадион «Спартак» допустили к проведению домашних матчей. Комиссия Российского футбольного союза по сертификации стадионов приняла положительное решение по поводу рязанской спортивной арены.