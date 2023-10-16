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В Приморье возбудили уголовное дело после ДТП с туристическим автобусом

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Фото: прокуратура Приморского края
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После ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом 16 октября сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Так, уголовное дело возбуждено по признакам нарушения правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ) и оказания небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ).

«Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, будут назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая», — сказано в Telegram-канале ведомства и уточняется, что 20 человек были госпитализированы.

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Точные данные о количестве пострадавший на данный момент разнятся. По информации ТАСС, в результате ДТП пострадали 40 человек. В то же время, по информации регионального минздрава, число людей, получивших повреждения, составило 17.

Авария с участием туристического автобуса, следовавшего из Китая в Уссурийск, произошла ранее в этот день. Пассажиры являлись россиянами, а водитель — гражданином КНР.

По данным прокуратуры Хасанского района, авария случилась на 74-м км автодороги Раздольное — Хасан. В автобусе находился 51 пассажир.

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