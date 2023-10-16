Посольство РФ рекомендовало россиянам отложить поездки в Ливан

Посольство России в Ливане рекомендует гражданам РФ по возможности отложить поездки в страну. Об этом 16 октября заявил российский посол в этой стране Александр Рудаков в эфире телеканала «Россия 24».

«Что бы мы могли сказать нашим гражданам, которые собираются поехать в Ливан, то здесь надо несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки, на сегодняшний день запланированные, в Ливан. Отложить их на более поздний срок», — сказал он.

Ситуация в Ливане в настоящее время неспокойная на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Шиитская группировка «Хезболла» несколько раз наносила удары по территории Израиля. Кроме того, 14 октября стало известно о нескольких попытках вооруженных людей из Ливана проникнуть на территорию Израиля. Одна из попыток была зафиксирована около 17:30 в ходе минометного обстрела израильской территории. По группе нанесли удар дроном.

Также в ответ на минометные обстрелы оборонные силы Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане с самолетов при помощи танков и артиллерии.

Вечером 15 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.