Умер экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари

Экс-президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом 16 октября сообщает офис действующего лидера Саули Ниинистё.

Он скончался в Хельсинки ранее утром в этот день, в 6:40 по местному времени.

«Ахтисаари верил в человечество, цивилизацию и добро и прожил великую, значимую жизнь. Он был президентом во времена перемен, который привел Финляндию в глобальную эру Евросоюза», — приводятся слова Ниинистё в заявлении канцелярии.

Политик был десятым президентом Финляндии и занимал этот пост с 1994 по 2000 год. До этого он работал в министерстве иностранных дел страны и ООН. В 2008 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за свою работу по разрешению международных конфликтов в рамках своего фонда «Инициатива кризисного управления».