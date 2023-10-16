Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ рекомендовало россиянам отложить поездки в Ливан
Общество
МВД объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина
Туризм
Посольство РФ опровергло данные об отмене на Шри-Ланке сбора для россиян
Экономика
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Мир
Пятичасовой режим прекращения огня введен на юге Газы
Спорт
Российский теннисист Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP
Мир
Путин назвал позицию Украины препятствием для мирного урегулирования конфликта
Мир
Путин рассказал о выстраивании отношений Россией и Китаем шаг за шагом
Мир
В США отметили слабость американской армии из-за помощи Украине
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км
Мир
Трамп назвал шуткой интервью Байдена телекомпании CBS
Туризм
Туры на ноябрьские праздники за год подорожали на 70%
Мир
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в использовании воинственной риторики в Израиле
Общество
Синоптики рассказали о завершении бархатного сезона на курортах Черного моря

Умер экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари

Экс-президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии Ахтисаари умер на 87-м году
0
Фото: Global Look Press/Florian Gaertner/photothek.net
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом 16 октября сообщает офис действующего лидера Саули Ниинистё.

Он скончался в Хельсинки ранее утром в этот день, в 6:40 по местному времени.

«Ахтисаари верил в человечество, цивилизацию и добро и прожил великую, значимую жизнь. Он был президентом во времена перемен, который привел Финляндию в глобальную эру Евросоюза», — приводятся слова Ниинистё в заявлении канцелярии.

Политик был десятым президентом Финляндии и занимал этот пост с 1994 по 2000 год. До этого он работал в министерстве иностранных дел страны и ООН. В 2008 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за свою работу по разрешению международных конфликтов в рамках своего фонда «Инициатива кризисного управления».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023