Лавров обсудил кризис на Украине с китайским коллегой Ван И в Пекине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава китайского МИДа Ван И провели переговоры в Пекине, в ходе которых обсудили в том числе проблематику украинского кризиса, включая усилия по его урегулированию дипломатическими методами. Об этом 16 октября сообщает МИД РФ.

«С удовлетворением были отмечены совпадение или близость позиций сторон по всем обсуждавшимся вопросам. Переговоры прошли в присущем российско-китайским отношениям доверительном и конструктивном ключе», — отмечается на сайте ведомства.

Также указано, что стороны выразили удовлетворение «позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия», обсудили вопросы двусторонней повестки, включая контакты на высшем и высоком уровнях с акцентом на подготовку участия президента РФ Владимира Путина в третьем международном форуме «Один пояс — один путь».

Также была затронута тематика сотрудничества Москвы и Пекина по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Пояса и пути».

Ранее, 13 октября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, находясь с визитом в Пекине, сообщил, что попросил Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы побыстрее закончить конфликт на Украине, а также добиться возобновления зерновой сделки.

12 октября Боррель в интервью SCMP заметил, что Евросоюз (ЕС) не удовлетворен нейтральной позицией Китая в вопросе конфликта между Россией и Украиной. По мнению главы внешнеполитической службы ЕС, Китай может сделать больше в вопросе мирного урегулирования ситуации на Украине. Он отметил, что стране еще многое предстоит сделать, чтобы убедить Киев в том, что Пекин не на стороне Москвы.

До этого, 20 сентября, Китай призвал создать условия для урегулирования кризиса на Украине. Вице-министр иностранных дел Китая Ма Жаошу сказал, что главной задачей КНР является содействие проведению мирных переговоров, и добавил, что риски распространения конфликта оказывают большое влияние в мировом масштабе.

В тот же день президент РФ на встрече с главой МИД КНР сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре. Путин подчеркнул, что форум «Один пояс — один путь», который он намерен посетить, полностью соответствует интересам как России, так и Китая. Кроме того, по его словам, в рамках этой программы реализуется идея о создании большого евразийского пространства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.