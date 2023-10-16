ХК «Амур» оштрафует запрыгнувшего на чужой автомобиль хоккеиста

Хабаровский хоккейный клуб КХЛ «Амур» оштрафует своего игрока Александра Хохлачева, который в минувшие выходные запрыгнул на чужой автомобиль. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

Скандальное видео, на котором хоккеист запрыгивает на крышу автомобиля в Хабаровске, появилось в социальных сетях в воскресенье.

Данное поведение клуб назвал неприемлемым и принес болельщикам извинения. Помимо этого сообщается о принятом руководством «Амура» решении оштрафовать Хохлачева и пересмотреть требования к поведению членов команды в их свободное время.

В клубе подчеркнули, что от игроков клуба требуются полная самоотдача на льду и соблюдение этических норм за пределами спортивных площадок. При этом пресс-служба указала на предстоящую череду сложнейших матчей, в ходе которых у Александра Хохлачева будет возможность доказать профессионализм и оправдать доверие болельщиков.

В конце августа хоккеист подписал с ХК «Амур» контракт на два сезона, перейдя в клуб в результате обмена со «Спартаком». По данным СМИ, зарплата нападающего за этот период составит 150 млн рублей. В текущем сезоне Хохлачев сыграл 16 матчей, суммарно набрав 9 очков (3 шайбы, 6 передач).

Ранее, 8 сентября, хоккеист «Амура» Яков Рылов в интервью «Известиям» оценил начало чемпионата, прокомментировал усиление команды и объяснил, за счет чего до сих пор играет в КХЛ.