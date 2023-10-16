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Аллею в Ижевске посвятили педагогам и наставникам

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В Ижевске появилась аллея, посвященная педагогам и наставникам. Ее открыли на Ухтомского, на территории Института развития образования.

Общественное пространство создали при поддержке местных жителей, образовательных учреждений и городских властей.

По словам замминистра образования и науки Удмуртии Тамары Ворожцовой, которые приводит ИА «Сусанин», аллея станет символом благодарности и признания педагогам, вкладывающим не только знания, но и душу в образование детей.

На аллее посадили 14 молодых туй. Деревья символизируют жизненную силу, заряжают энергией, способствуют личностному росту и поддерживают творческий потенциал. Поэтому, сказала ректор Института развития образования республики Наталья Сударикова, именно туи выбрали для создания аллеи.

Новое пространство будут сохранять также трепетно, как взращивает учитель своего ученика, пообещала Сударикова.

Ранее по указу президента РФ Владимира Путина 2023 год объявили Годом педагога и наставника. Указ утвержден «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

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