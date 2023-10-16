Пенсионер пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Балаково

В городе Балаково Саратовской области в результате пожара в многоквартирном доме пострадал пенсионер. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел днем 15 октября в пятиэтажке по улице Шевченко, 87. В квартире на четвертом этаже на площади 1 кв. м горели вещи.

«В результате пожара пострадал 72-летний гражданин. Он был госпитализирован», — сообщили в районной администрации.

В МЧС уточняют, что прибывшие на место пожарные вынесли пострадавшего на улицу на руках. Предварительной причиной возгорания в ведомстве называют неосторожное обращение с огнем при курении. Точная причина устанавливается, пишет ИА «Взгляд-инфо».

На тушение выезжали 11 человек и три единицы техники.

2 октября пенсионер устроил пожар в селе Идолга Саратовской области. Мужчина пытался растопить печь в бане, используя бензин.