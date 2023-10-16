Два человека погибли при опрокидывании «Волги» в Алтайском крае

В Завьяловском районе Алтайского края в результате опрокидывания легкового авто погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в воскресенье, 15 октября, на 8-м км автодороги станция Овечкино – Завьялово. По предварительным данным, 70-летний водитель ГАЗ-3110 («Волга») не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП автомобилист и его 64-летняя пассажирка получили различны травмы, от которых скончались на месте, пишет altapress.ru. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку, все обстоятельства устанавливаются.

4 октября на федеральной трассе в Самарской области автомобиль «Лада Калина» столкнулся с двумя грузовиками, тягачом и другой легковушкой. Погибли пожилые мужчина и женщина.