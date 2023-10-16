Дело возбудили после убийства 11 косуль в Оренбуржье

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Трое браконьеров застрелили 11 косуль.

Полиция задержала жителей Оренбургского района 34, 35 и 36 лет. Мужчины охотились на животных ночью, используя тепловизионные прицелы. Их поймали с поличным. В их автомобиле нашли карабин с магазином, два тепловизора и патроны, пишет «Урал56.Ру».

Мужчины признались в содеянном и показали участок, где они убивали диких животных. На территории охотничьих угодий были обнаружены 10 разделанных туш, а одну браконьеры разделать не успели.

Общий ущерб, нанесенный региональному министерству природных ресурсов и экологии, оценили в 1 млн рублей, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное УМВД.

Сейчас обвиняемые находится под подпиской о невыезде.

Ранее, 20 сентября, сообщалось о возбуждении уголовных дел о покушении на контрабанду и незаконном обороте особо ценных диких животных в Омской области. Там была пресечена попытка вывоза в Казахстан восьми краснокнижных соколов-сапсанов.