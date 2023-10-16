Отмененный из-за коронавируса поезд Челябинск — Ташкент вернут в декабре

В декабре 2023 года в расписание вернут поезд из Челябинска в Ташкент (Узбекистан). Его ранее отменили из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает ИА «Ура.ру», с 10 декабря по всей сети российских железных дорог начнет действовать новый график движения. Помимо поезда Челябинск — Ташкент восстановлены сообщения Минск — Минеральные Воды и Минск— Архангельск.

Ранее Агентство гражданской авиации Узбекистана говорило о планах удвоить количество еженедельных авиарейсов с Россией до 50. Таким образом, самолеты начнут чаще летать из Ташкента в Москву и Санкт-Петербург.