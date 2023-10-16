Массовое ДТП произошло из-за лося под Челябинском

В Каслинском районе Челябинской области произошло массовое ДТП, виновником которого стал вышедший на дорогу лось. Два автомобиля перевернулись после столкновения с животным, третий получил повреждения.

Как сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону, грузовик совершил наезд на лося, съехал в кювет и опрокинулся. Затем на животное наехали два легковых автомобиля Toyota и Hyundai. В результате Hyundai опрокинулась.

Инцидент произошел на 107-м км дороги «Подъезд к городу Екатеринбург». У все автомобилей серьезные механические повреждения, а у водителей — травмы различной степени тяжести. Лось не выжил.

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