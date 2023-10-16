Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ рекомендовало россиянам отложить поездки в Ливан
Общество
МВД объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина
Туризм
Посольство РФ опровергло данные об отмене на Шри-Ланке сбора для россиян
Экономика
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Мир
Пятичасовой режим прекращения огня введен на юге Газы
Спорт
Российский теннисист Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP
Мир
Путин назвал позицию Украины препятствием для мирного урегулирования конфликта
Мир
Путин рассказал о выстраивании отношений Россией и Китаем шаг за шагом
Мир
В США отметили слабость американской армии из-за помощи Украине
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км
Мир
Трамп назвал шуткой интервью Байдена телекомпании CBS
Туризм
Туры на ноябрьские праздники за год подорожали на 70%
Мир
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в использовании воинственной риторики в Израиле
Общество
Синоптики рассказали о завершении бархатного сезона на курортах Черного моря
Сюжет:

В Белгороде прошли похороны семьи пострадавшего при обстреле журналиста Sputnik

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белгороде прошли похороны членов семьи журналиста Sputnik Хайбара Акифи, среди которых его четырехлетняя дочь, погибших 12 октября в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 октября сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Вчера (14 октября. — Ред.) в Белгороде похоронили семью нашего сотрудника Хайбара Акифи. Похоронили его четырехлетнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей», — сообщила Симоньян в эфире канала «Россия 1».

Она отметила, мама Амины, русская жена журналиста Олеся, не смогла прийти на похороны дочери, так как продолжает находиться в больнице в шоковом состоянии.

Сам Акифи также находится в больнице. Его состояние — тяжелое. Он в коме, и врачи не могут предсказать, выйдет ли он из нее. Глава RT указала, что журналист не знает, что потерял свою семью, добавляет «Газета.Ru».

«Подлатаемся и будем продолжать»
Выжившие после обстрела ВФУ журналисты МИЦ «Известия» перенесли несколько операций — международные организации не торопятся комментировать атаку на СМИ

Ранее, 12 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что после атаки беспилотника в регионе погибли три человека, в том числе умер маленький ребенок. Гладков добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В Минобороны России сообщили, что киевский режим совершил атаку при помощи дрона 11 октября около 23:50. БПЛА уничтожили дежурные средства ПВО. В результате падения обломков беспилотника один жилой дом был разрушен полностью, еще два — частично. Кроме того, повреждены три легковых автомобиля.

В тот же день генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что получившими ранения при ударе дрона ВСУ оказались журналист афганской редакции Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его жена русская жена Олеся. Их четырехлетняя дочь погибла. Он указал, что журналист находится в реанимации. Редакция делает всë, чтобы помочь и поддержать семью, вылечить людей и обозначить будущее, уточнил Киселев.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023