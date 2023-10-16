В Белгороде прошли похороны семьи пострадавшего при обстреле журналиста Sputnik

В Белгороде прошли похороны членов семьи журналиста Sputnik Хайбара Акифи, среди которых его четырехлетняя дочь, погибших 12 октября в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 октября сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Вчера (14 октября. — Ред.) в Белгороде похоронили семью нашего сотрудника Хайбара Акифи. Похоронили его четырехлетнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей», — сообщила Симоньян в эфире канала «Россия 1».

Она отметила, мама Амины, русская жена журналиста Олеся, не смогла прийти на похороны дочери, так как продолжает находиться в больнице в шоковом состоянии.

Сам Акифи также находится в больнице. Его состояние — тяжелое. Он в коме, и врачи не могут предсказать, выйдет ли он из нее. Глава RT указала, что журналист не знает, что потерял свою семью, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 12 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что после атаки беспилотника в регионе погибли три человека, в том числе умер маленький ребенок. Гладков добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В Минобороны России сообщили, что киевский режим совершил атаку при помощи дрона 11 октября около 23:50. БПЛА уничтожили дежурные средства ПВО. В результате падения обломков беспилотника один жилой дом был разрушен полностью, еще два — частично. Кроме того, повреждены три легковых автомобиля.

В тот же день генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что получившими ранения при ударе дрона ВСУ оказались журналист афганской редакции Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его жена русская жена Олеся. Их четырехлетняя дочь погибла. Он указал, что журналист находится в реанимации. Редакция делает всë, чтобы помочь и поддержать семью, вылечить людей и обозначить будущее, уточнил Киселев.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.