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Марочко заявил о росте потерь ВСУ на двух направлениях

Марочко заявил, что на краснолиманском направлении резко выросли потери ВСУ
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском и купянском направлениях резко возросли за неделю. Об этом 16 октября заявил «РИА Новости» военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«За истекшую неделю резко возросли потери противника на купянском и краснолиманском направлениях. Совокупно они превысили потери на донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода», — рассказал он со ссылкой на собственные источники.

По его словам, это результат так называемых мясных штурмов со стороны ВСУ, уточняет «Газета.Ru».

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он подчеркнул, что начало Россией специальной военной операции — это не начало конфликта, а попытка его завершить. Москва никогда не возражала сделать это мирными методами, однако этому мешает позиция Киева, добавил он.

Днем ранее, 15 октября, Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины и рассказал об улучшении ВС РФ позиций почти на всей линии соприкосновения. Он добавил, что российское руководство в курсе новых наступательных действий, которые готовят украинские военные на отдельных участках линии фронта, и реагирует на это соответствующим образом.

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