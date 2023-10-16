Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины

В Забайкальском крае задержали местную жительницу по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб Украины. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщили в пресс-службе регионального управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным ФСБ, девушка передавала украинской стороне инфомрацию о передвижении военных соединений Вооруженных сил (ВС) России, готовящихся к отправке в зону специальной военной операции (СВО).

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса (УК) РФ о государственной измене. В настоящий момент девушка находится под стражей, следственные действия по делу продолжаются.

12 октября сообщалось о задержании в Архангельске 18-летнего местного жителя, пытавшегося совершить террористический акт на территории воинской части. В частности, задержанный попытался поджечь технику в воинской части с помощью самодельной смеси. Как указано, попытка теракта была пресечена еще в сентябре. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту случившегося (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, «Террористический акт»).

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.