В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В городе Никополь Днепропетровской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом 16 октября сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«В городе поврежден <...> инфраструктурный объект», — отметил он в своем Telegram-канале.

В Минобороны России информацию не прокомментировали.

Ночью 16 октября украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на Украине прозвучали взрывы в городах Кропивницкий (бывший Кировоград) и Миргород Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье.

По данным на 01:10 мск, воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. В Министерстве обороны РФ данную информацию никак не подтвердили.

В этот же день сообщалось о взрывах в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск). Накануне серия взрывов прозвучала в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.