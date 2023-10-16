Путин и Си Цзиньпин обсудят отношения РФ и КНР во всей полноте

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения во всей полноте. Об этом 16 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Китая Ван И.

Как отметил глава МИД РФ, делегация рада снова быть в Пекине и иметь возможность перед прибытием Путина обменяться мнениями по двусторонним делам, которые находятся на подъеме у стран.

«Прежде всего хотел бы еще раз поздравить с отмечавшейся недавно 74-й годовщиной образования КНР и установления дипломатических отношений между нашими странами. И, безусловно, это отношения, которые находятся на подъеме, и президенты, когда встретятся завтра, послезавтра обсудят их во всей полноте», — указал он.

Лавров подчеркнул, что Россия рассматривает форум «Один пояс — один путь» как составную часть продвижения сотрудничества на основе «равноправия и взаимной выгоды» в Евразии.

«В этом направлении идут отношения между проектом «Пояса и пути» и Евразийским экономическим союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, АСЕАН и другими структурами, которые на этом геополитическом, геоэкономическом пространстве функционируют. Мы заинтересованы в том, чтобы третий международный форум «Пояса и пути» был успешным», — добавил российский министр.

Ранее в этот день Лавров прибыл в Пекин для участия в международном форуме «Один пояс — один путь». Отмечается, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже выразил готовность встретиться с министром иностранных дел РФ в Китае.

Позднее глава МИД Китая Ван И на переговорах с Лавровым заявил, что участие Путина внесет важный вклад в работу форума «Один пояс — один путь». Также он подчеркнул, что рад провести «обстоятельный обмен мнениями» с министром иностранных дел РФ по вопросам, представляющим общий интерес.

13 октября председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников рассказал в беседе с «Известиями», что форум «Один пояс — один путь» является ключевым событием для российского бизнеса, так как он позволяет установить контакты на самом высоком уровне и получить путевку в жизнь со стороны руководства обеих стран.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. В церемонии открытия форума примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Также во время мероприятия пройдут двусторонние встречи с лидерами других стран.

Президент РФ Владимир Путин 1 октября выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином в ходе форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.

О намерении посетить Китай в рамках форума «Один пояс — один путь» Путин объявил на встрече с главой МИД КНР Ван И 20 сентября. Как отметил российский президент, форум полностью соответствует интересам как России, так и Китая.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.