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Вильфанд объяснил «зеленую осень» в октябре теплым и солнечным сентябрем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Зеленая осень» в октябре в Москве обусловлена теплой и солнечной погодой в сентябре, рассказал 16 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В этом году сентябрь стал летним месяцем. Он был рекордно теплым и светлым, а обычно он облачный и прохладный, что приводит к разрушению быстрому хлорофилла в листьях. Это главные причины, почему в этом году такая зеленая осень», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд добавил, что, как правило, в середине октября листья начинают желтеть и опадать. Например, это береза или клен. Однако сейчас на этих деревьях еще сохраняется листва.

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Ранее в этот день Вильфанд сообщил, что со среды, 18 октября, в столицу придут ночные заморозки. Он добавил, что в течение недели в столице ожидается типичная осенняя погода. Давление прогнозируется ниже нормы, будет облачно, пройдет небольшой дождь, значительных осадков не ожидается.

До этого, 2 октября, синоптик и климатолог Александр Шувалов спрогнозировал возвращение бабьего лета в Московский регион в середине октября, но оно не будет таким долгим и затяжным, как в конце сентября.

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